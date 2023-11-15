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В центре Вашингтона проходит крупный марш в поддержку Израиля. В нем приняли участие несколько тысяч человек. Подробности происходящего предоставлены каналом ABC.
«Марш за Израиль» начался вблизи монумента Джорджа Вашингтона. Участники даже подобрали соответствующую одежду в цветовой стилистике израильского флага. У многих при себе были различные плакаты и транспаранты. Участники движения желают лишь одного – полного уничтожения палестинских радикалов из группировки ХАМАС.
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Также митингующие призывают вернуть домой тех, кто оказался в плену у палестинцев.
Лидер большинства в сенате Чак Шумер подчеркнул, что Америка не перестанет бороться за спасение израильтян, попавших в плен к боевикам. Сам политик также принял участие в марше.
Шествие проходит без агрессивных настроений, но местное руководство приняло решение об усилении полицейских патрулей и команд в центре города. Представители правоохранительных органов следят за соблюдением порядка.
В других же зарубежных государствах проходят аналогичные акции, но только в поддержку Палестины. К примеру, недавно был заблокирован завод Boeing в одном из американских штатов. Люди призывали остановить геноцид палестинцев.