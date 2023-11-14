Сейчас игра находится на очень ранней стадии разработки.

Квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско поделился подробностями сиквела проекта под рабочим названием Orion. Специалист подчеркнул, что сейчас в студии трудятся над освоением движка Unreal Engine 5.

Выделим главные моменты интервью с квест-директором. Во-первых, сиквел разрабатывается небольшой группой специалистов. Они разместились в новой студии CDPR, находящейся в Бостоне.

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Во-вторых, собственный движок разработчиков имел множество удобных инструментов, отсутствующих в Unreal Engine 5. Из-за этого им пришлось немного переделывать его, чтобы подогнать под собственные потребности.

Корпорация Epic Games взялась помочь с освоением их движка. Специалисты двух компаний трудятся вместе, чтобы улучшить его и добавить новые инструменты.

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Сейчас у продолжения отсутствует даже предположительная дата выхода. Саско подчеркнул, что вдохновение на сиквел он получил от тайтла Vampire: The Masquerade. Он прошел все локации игры несмотря на то, что некоторые из них были забагованы.