Команда вдохновлена победами и номинациями своей RPG в наградном сезоне

Руководитель Larian Studios Свен Винке поделился в собственных социальных сетях о том, что команда разработчиков впечатлена и рада успехам их последнего релиза Baldur’s Gate 3, поэтому надеется, что сможет удивить геймеров в своем следующем проекте.

Винке считает, что происходящее является большой честью для их команды. Этот год полон крупных релизов. Он приятно удивлен и воодушевлен тем, что люди обращают внимание именно на их проект.

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Маленькая «нишевая RPG» на длительное время захватила игровые СМИ, произведя настоящий фурор. Это лучшая мотивация для разработчиков. Винке хотел бы поделиться подробностями о предстоящем проекте, но теперь он готов пересмотреть границы тайтла, ведь успех Baldur’s Gate 3 буквально заставляет сделать игру ещё лучше.

На недавней премии Golden Joystick Awards 2023 проект получил семь наград, включая звание «Игра года», тем самым установив абсолютный рекорд. Ранее ни одному тайтлу не удавалось заполучить такое количество наград за один день. Свен даже стал героем мемов благодаря этому событию.

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Baldur’s Gate 3 составляет конкуренцию сиквелу хоррора Alan Wake 2. Оба проекта идут наравне, занимая одинаковые позиции в номинациях.