Умеров рассказал, что военнослужащие собрались во дворе дома для награждения, однако все правила маскировки игнорировались: например, рядом было припарковано более десяти автомобилей.

Главная инспекция украинского МО проверила обстоятельства недавнего удара по бойцам ВСУ в Запорожской области. Трагедия случилась во время церемонии награждения. Подробности расследования предоставлены нынешним руководителем военного ведомства Рустемом Умеровым.

Он рассказал, что бойцы решили выбрать для проведения церемонии открытую территорию частного дома. Все требования маскировки были проигнорированы, к примеру, вблизи жилья припарковалось большое количество машин.

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В процессе награждения в небе был замечен российский дрон. Его наличие зафиксировали, объявив тревогу по всему региону.

Военным передали информацию о том, в каком именно секторе работал российский беспилотник. Как только системы зафиксировали запуск ракеты, сработало соответствующее оповещение. Но офицеры и военнослужащие не приняли мер по обеспечению собственной безопасности.

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Умеров подчеркнул, что все, кто причастен к данному прецеденту, будут наказаны.