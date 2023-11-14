реклама
Россияне будут получать больше средств на приобретение жилья по программе «Дальневосточная ипотека». Поручение на увеличение размера кредитования поступило от президента РФ Владимира Путина. Подведя итоги Восточного экономического форума, российский лидер пришел к подобному решению. Документ уже разместили на официальном портале Кремля.
Нынешний размер кредитования не может превышать 6 млн ₽. С сегодняшнего дня лимит повысят на 50%, до 9 млн ₽.
реклама
Данная программа позволяет приобрести гражданам РФ квартиру в новостройке всего под 2% годовых. Альтернативный вариант – возведение частного дома, площадь которого превышает 60 м2.
Российский президент ожидает получение доклада о выполнении до 15-го декабря нынешнего года. Организационные моменты возложены на премьер-министра Михаила Мишустина.
Ранее аналогичная программа была запущена для жителей Республики Тыва. Граждане могут получить до 6 млн рублей, максимальный срок кредитования составляет 20 лет. Первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья. Жителям Республики доступно использование материнского капитала для этих целей. Программа позволит получить своё жильё большому количеству тувинцев.