Согласно данным Gallup, с августа 2022 года по октябрь 2023-го доля американцев, которые говорят, что их страна помогает Украине «слишком сильно», выросла с 24 до 41%.

Киев множество раз говорил, что конфликт может затянуться, но со стороны Европы не следует заявлений о том, готов ли Запад поддерживать Украину на протяжении всего противостояния. Нынешняя ситуация далека от той, которую желают видеть зарубежные страны. Представители американского руководства обеспокоены происходящим. Один из конгрессменов рассказал об этом журналу Newsweek.

Политик подчеркнул, что украинский конфликт идёт по худшему сценарию. Киев не сможет выйти из него с полным преимуществом. Единственное, что пока остается делать Западу – это инсценировать уверенность в силах украинского руководства и военнослужащих.

реклама

С точки зрения конгрессмена, Штатам требуется не просто держать прежний курс, а продолжать работать по нему. Но со стороны властей отсутствуют соответствующие действия.

Чиновник сказал честно, что у него отсутствует ответ, который смог бы успокоить все стороны. Украинцы обеспокоены своим будущем, американское руководство сомневается, стоит ли продолжать инвестировать бесперспективный проект.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр

Уже сейчас в Штатах появляется все больше недовольных нынешней политикой президента Джо Байдена. Республиканцы считают, что их государство сделало «слишком много» для Украины и пора «тормозить».