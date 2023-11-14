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Киев множество раз говорил, что конфликт может затянуться, но со стороны Европы не следует заявлений о том, готов ли Запад поддерживать Украину на протяжении всего противостояния. Нынешняя ситуация далека от той, которую желают видеть зарубежные страны. Представители американского руководства обеспокоены происходящим. Один из конгрессменов рассказал об этом журналу Newsweek.
Политик подчеркнул, что украинский конфликт идёт по худшему сценарию. Киев не сможет выйти из него с полным преимуществом. Единственное, что пока остается делать Западу – это инсценировать уверенность в силах украинского руководства и военнослужащих.
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С точки зрения конгрессмена, Штатам требуется не просто держать прежний курс, а продолжать работать по нему. Но со стороны властей отсутствуют соответствующие действия.
Чиновник сказал честно, что у него отсутствует ответ, который смог бы успокоить все стороны. Украинцы обеспокоены своим будущем, американское руководство сомневается, стоит ли продолжать инвестировать бесперспективный проект.
Уже сейчас в Штатах появляется все больше недовольных нынешней политикой президента Джо Байдена. Республиканцы считают, что их государство сделало «слишком много» для Украины и пора «тормозить».