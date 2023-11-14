Издание Financial Times отмечает, что подобные высказывания тайваньской стороны являются очень редкими, так как ранее власти острова отрицали сотрудничество с США в оборонной сфере.

Америка полностью обеспечивает Тайвань в вопросах обороны от Китая. Специалисты Штатов работают над совершенствованием защиты острова, а военные инструкторы тренируют солдат. Сообщение об этом было сделано Веллингтоном Ку, генеральным секретарем Совета национальной безопасности. Его слова приводятся изданием FT.

Штаты стали самым близким союзником Тайваня. Америка делает все возможное, чтобы оказать поддержку, будь то обучение военнослужащих или увеличение боевого потенциала.

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В издании подчеркивают, что такие высказывания являются редкими для представителей острова. Ранее местное руководство заявляло, что не поддерживает контактов с Америкой в оборонных вопросах. Но власти острова не желают, чтобы ослабла поддержка Штатов, если они примут решение заключить мир с Китаем.

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В довесок ко всему отношения между островом и Пекином накаляются. В следующем году на острове пройдут выборы президента. Нынешний фаворит гонки Лай Циндэ уже признан Пекином как сепаратист. Его действия и политика подвергаются жесткой критике. Если он займет место руководителя острова, не исключено, что Китай начнет военный конфликт. Тайвань не справится самостоятельно с НОАК, без внешней поддержки.