Для начала только в Евросоюзе.

Корпорация Apple решила слегка изменить свою политику. В первой половине следующего года граждане Евросоюза получат возможность устанавливать приложения не только из официального магазина App Store. Информация была предоставлена Марком Гурманом из агентства Blomberg.

Владельцы iPhone смогут приобретать приложения непосредственно с площадок разработчиков. Гурман рассказал, что корпорация будет строго следить, чтобы пользователи не устанавливали на смартфоны вредоносные ПО. Скорее всего на устройства добавят несколько функций для проверки подлинности и безопасности.

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Возможность скачивания с посторонних ресурсов добавят вместе с обновлением операционной системы iOS 17.2 или в следующей версии.

Но функция будет доступна только жителям ЕС, так как её необходимо внедрить согласно антимонопольному законодательству. Некоторые его законы направлены на то, чтобы «притормозить» первенство корпораций, занимающих ведущие направления. Apple и Google множество раз с критикой высказывались о введенных в 2022 году законах, но не смогли добиться их изменения или пересмотра.

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Ранее поступила жалоба от операторов Европы. Они разочарованы тем, что мессенджер iMessage можно использовать только на «яблочной» продукции.