В ближайшие годы, пишет издание, Украине потребуется большое количество врачей и психологов для работы с ветеранами конфликта, среди которых будут тысячи служащих с ампутированными конечностями.

За время противостояния между Россией и Украиной последняя потеряла свыше 70 000 военнослужащих, почти вдвое больше получили ранения различной степени тяжести. Такую статистику предоставил The Economist, ссылаясь на зарубежных чиновников.

Уже сейчас Украине следует заняться набором или обучением квалифицированных психологов, которые будут проводить беседы с ветеранами конфликта. В результате противостояния многие бойцы лишились конечностей, что повлияет на их дальнейшую социализацию.

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Согласно статистике, в день, когда начались полноценные бои, жизнь многих граждан Украины подверглась изменению в худшую сторону. Только почти 5 млн человек лишились работы, весной прошлого года показатель безработицы находился в пределах 30%. К осени нынешнего года около половины людей трудоустроилось, но безработных сейчас больше, чем было до начала конфликта.

Экономика государства во многом зависит от женщин, примерно у половины действующих предприятий во главе стоят именно они. Мужчин, особенно трудоспособного возраста, становится всё меньше.

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В августе американское издание NYT опубликовало материал, в котором указало, что количество погибших и раненых солдат ВСУ перевалило за 150 000 человек.