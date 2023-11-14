По данным издания, министр обороны Украины Рустем Умеров готовит представления на увольнение командующего Медицинских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева.

В украинском МО рассматривают возможность снятия с должности сразу трех руководителей ВСУ. Об этом написали в материалах издания «Украинская правда», предоставив ссылку на собеседников, знакомых с ситуацией.

Как утверждает публикация, нынешний руководитель МО государства Рустем Умеров хочет уволить начальника Медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко, а также двух лидеров боевых подразделений – Тарнавского и Наева.

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Причина увольнения первой заключается в просьбах парамедиков и волонтеров, сотрудничающих с военнослужащими. Почему решили сместить с постов двух оставшихся руководителей – неизвестно. По информации издания, Наев может занимать ключевую позицию в деле о провале обороны в Херсонской области.

Над вопросом отставки размышляют на протяжении нескольких месяцев. Пока до фактического снятия с должности не должно.

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