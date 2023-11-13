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В ФРГ приняли решение отправить Украине ещё две системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца текущего года. Об этом стало известно от украинского издания NV, ссылающегося на иностранного посла Мартина Егера, пребывающего в Киеве.
Германия преследует цель поддержки обороноспособности государства, поэтому регулярно поставляет стране ПВО.
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Егер подчеркнул, что в ФГР смотрят на перспективу. Зимой проводить наступательные операции практически невозможно, но вот риск ракетных ударов сохраняется в полной мере. Германия надеется, что сможет максимально укрепить обороноспособность страны, предоставив ей современные системы ПВО, оснащенные радарами, командными пунктами и т.д.
Уже сейчас на территории Украины развернуто три подобные системы, а к концу текущего года их количество возрастет до пяти.
При этом ФРГ желает сделать вклад в украинские энергосистемы и их сохранность. Сейчас государство ограничено в мощностях, до сих пор не удалось восстановить и десятой части от требуемого объема. В Германии желают, что предстоящей зимой украинцы не сталкивались с отключениями электричества из-за ракетных прилетов.
Ранее поступило заявление от МИД ФРГ Анналены Бербок. Она подчеркнула, что в следующем году будет увеличена финансовая поддержка Украины.