Отмечается, что ФРГ стремится поддержать противовоздушную оборону страны, поставляя ей такие системы, как Gepard, IRIS-Т и Patriot.

В ФРГ приняли решение отправить Украине ещё две системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца текущего года. Об этом стало известно от украинского издания NV, ссылающегося на иностранного посла Мартина Егера, пребывающего в Киеве.

Германия преследует цель поддержки обороноспособности государства, поэтому регулярно поставляет стране ПВО.

реклама

Егер подчеркнул, что в ФГР смотрят на перспективу. Зимой проводить наступательные операции практически невозможно, но вот риск ракетных ударов сохраняется в полной мере. Германия надеется, что сможет максимально укрепить обороноспособность страны, предоставив ей современные системы ПВО, оснащенные радарами, командными пунктами и т.д.

Уже сейчас на территории Украины развернуто три подобные системы, а к концу текущего года их количество возрастет до пяти.

При этом ФРГ желает сделать вклад в украинские энергосистемы и их сохранность. Сейчас государство ограничено в мощностях, до сих пор не удалось восстановить и десятой части от требуемого объема. В Германии желают, что предстоящей зимой украинцы не сталкивались с отключениями электричества из-за ракетных прилетов.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр

Ранее поступило заявление от МИД ФРГ Анналены Бербок. Она подчеркнула, что в следующем году будет увеличена финансовая поддержка Украины.