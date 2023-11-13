Проект был представлен в 2021 году, однако на основе проведенных работ в него были внесены изменения, что сдвинуло и сроки первого вылета. В результате удалось скорректировать стоимость проекта и отдельные технические решения истребителя.

В России приступили к подготовке к выпуску первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом стало известно от представителей государственной корпорации «Ростех».

В компании рассказали, что проект представили общественности ещё 2 года назад, но в процессе было принято решение о внесении корректировок, что и повлияло на сроки первого вылета. К примеру, специалисты корпорации уменьшились стоимость производства и подобрали несколько технических решений. Как утверждает представитель «Ростех», исследовательские работы завершены. Конструкторские документы отправлены на завод-изготовитель.

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Checkmate является представителем боевой авиации пятого поколения. От своих предшественников он отличается обширным количеством функций. Самолеты являются экспортным проектом, поступят ли они на российское вооружение – отдельный вопрос.

Истребитель – более современная альтернатива модели Су-57, которую выпустили ещё 13 лет назад. Учитывая, что он разрабатывался на основе данного самолета, стоит ожидать, что в Checkmate будет больше унификации и по авионике, и по вооружению.

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Конкуренцию новинке составляют французские и шведские истребители четвертого поколения. Среди американской авиации «потягаться» с Checkmate может самолет F-35. При этом у отечественной модели есть значительное преимущество. Западные аналоги стоят порядка 60-90 млн долларов, российский истребитель обойдется в 2-3 раза дешевле. Создатели уверены, что за следующие 15 лет у РФ приобретут не менее 300 экземпляров.