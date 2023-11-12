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Картина «Капитан Марвел 2» установила новый антирекорд по кассовым сборам в первый уикенд после выхода. По прогнозам ожидалось, что фильм соберет не менее $75 млн, но итоговый показатель составляет $47 млн. Это самая маленькая сумма в истории фильмов студии Marvel.
Ранее антирекорд принадлежал двум другим картинам. Это был первый «Человек-муравей» и «Невероятный Халк». Но стоит учитывать год выхода, а также популярность студии на тот момент. Если сравнивать с нынешней известностью, то фильм «Капитан Марвел 2» является настоящим провалом.
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С точки зрения аналитиков, в MCU больше не могут гарантировать, что выходящие произведения смогут иметь отличную кассу.
Мировые сборы новинки лишь слегка перешагнули за порог в $100 млн. Даже в других странах фильм не смог оправдать себя. При этом на съемки было потрачено $250 млн.
Зрители очень «прохладно» отнеслись к картине, оценив её на рейтинг «B». Это третий фильм в истории MCU, который так не «зашел» фанатам.