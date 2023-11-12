Премьера запланирована на 17 ноября

Платформа Netflix опубликовала в сети заключительный трейлер анимационного сериала «Скотт Пилигрим жмёт на газ». Зрители уже вскоре смогут насладиться просмотром, ведь тайтл выйдет всего через 5 дней. Сериал выйдет сразу полностью. Планируется всего 8 эпизодов.

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За основу картины брали фильм, снятый по оригинальному комиксу. Пусть и будет ощущать приближенность к первоисточнику, но в историю внесут определенные авторские корректировки. Пока неизвестно, что именно планирует изменить Netflix.





Пост исполнительного продюсера занял режиссер Эдгар Райт. Именно он был ответственен за съемку фильма ещё 13 лет назад. Сценарий для мультфильма писали авторы оригинального комикса.

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Комедийный сериал может стать одним из самых популярных проектов этого сезона. Оригинальный комикс является востребованным за рубежом, но имеет почитателей и на территории стран СНГ. История о парне, в жизнь которого пришла любовь, является интересной, легкой, веселой и расслабляющей.