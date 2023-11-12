В начале апреля, сразу после официального присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу, Хельсинки запросил у Иерусалима приобретение системы ПРО.

Израиль продал Финляндии систему ПРО под названием «Праща Давида». Сумма сделки составляет свыше 300 млн евро. В европейском государстве считают, что событие историческое, так как ранее страна никому не продавала это вооружение, особенно «новичкам» НАТО.

Израиль планирует потратить основную часть вырученных денег на совершенствование системы ПРО, чтобы она и дальше обеспечивала надежную защиту государства. Если модернизация пройдет успешно, страна сможет получить ещё больше денег от продаж.

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Хельсинки сделали запрос на приобретение «Пращи Давида» сразу же после вступления в ряды зарубежного альянса. Финляндия оказалась в затруднительном положении, у нее отсутствовала собственная система перехвата, особенно после того, как перестала использовать ПВО, разработанные ещё в СССР. Местный министр обороны Антти Кайкконен считает, что ПРО предоставит стране новые возможности, понижая риски от внезапного ракетного удара.

Даже Америка положительно отнеслась к сделке. Продажа была согласована с компанией в Штатах, причастной к производству.

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Украина также пыталась заполучить себе систему ПРО, но получила отказ от израильского президента. Лидер государства опасается, что вооружение попадет «не в те руки».