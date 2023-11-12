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Грузинский президент Саломе Зурабишвили смогла предсказать новый «большой взрыв» в Европейском союзе, если туда вступят сразу три страны – Грузия, Украина и Молдавия.
С точки зрения руководителя государства, есть вероятность, что через 6-7 лет ЕС одновременно рассмотрит их заявку на вступление. Но сложно предугадать, когда именно это случится.
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В ноябре ЕК выдала рекомендации Совету ЕС касаемо Грузии. Государству хотят вручить статус кандидата на членство в альянс, если страна выполнит девять условий. К примеру, Тбилиси потребуется согласовать свои решения и действия с европейской политикой.
Грузинский премьер-министр положительно отнесся к рекомендациям, сказал, что этот день войдет в историю. Он выразил благодарности парламенту страны, который стремится исполнить рекомендации. Руководитель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе отметил, что почти за два года с момента, как государство подало соответствующую заявку на присоединение к ЕС, Тбилиси удалось преодолеть массу трудностей.
Во многом ситуация зависит от состояния бывшего руководителя государства Саакашвили. Стране будет навсегда закрыт доступ в Европу, если он умрет, находясь в заключении.