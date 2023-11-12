«Больше никаких денег Украине!» — написала она.

Америке следует перестать оказывать финансовую и военную поддержку Украине, переключив внимание на внутренние трудности. Подобное заявление сделала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в своем аккаунте в социальной сети X.

Политик считает, что с Украины «хватит». Америка длительное время была верным союзником Киева, оказывая полноценную поддержку, но взамен не увидела никаких результатов.

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Грин обращает внимание на вероятность нового шатдауна. Она считает, что пора переходить к более серьезным мерам. В перечень таковых она относит закрытие государственных границ, прекращение деятельности вооруженного правительства и отстранить от правления нынешнего американского лидера.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер высказалась о предложении Майка Джонсона. Он выдвинул законопроект, который, с его точки зрения, поможет предотвратить шатдаун. Политик подчеркнула, что утверждение его идеи устроит настоящий беспорядок, так как присутствует риск остановки работы правительства.

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Согласно законопроекту, Америке следует сосредоточиться на финансировании только внутренних структур, исключив внешние траты. Под ними подразумевается выделение средств на помощь Израилю и Украине.