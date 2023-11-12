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Америке следует перестать оказывать финансовую и военную поддержку Украине, переключив внимание на внутренние трудности. Подобное заявление сделала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в своем аккаунте в социальной сети X.
Политик считает, что с Украины «хватит». Америка длительное время была верным союзником Киева, оказывая полноценную поддержку, но взамен не увидела никаких результатов.
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Грин обращает внимание на вероятность нового шатдауна. Она считает, что пора переходить к более серьезным мерам. В перечень таковых она относит закрытие государственных границ, прекращение деятельности вооруженного правительства и отстранить от правления нынешнего американского лидера.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер высказалась о предложении Майка Джонсона. Он выдвинул законопроект, который, с его точки зрения, поможет предотвратить шатдаун. Политик подчеркнула, что утверждение его идеи устроит настоящий беспорядок, так как присутствует риск остановки работы правительства.
Согласно законопроекту, Америке следует сосредоточиться на финансировании только внутренних структур, исключив внешние траты. Под ними подразумевается выделение средств на помощь Израилю и Украине.