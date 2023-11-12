По словам собеседников издания, бывший полковник в рамках тайной операции управлял логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая совершила диверсию

Бывший полковник Сил специальных операций (ССО) Украины Роман Червинский был тем, кто курировал атаку на газовую магистраль «Северный поток». Информация была опубликована в статье иностранного издания WP, ссылающегося на источники, близкие к ситуации с диверсией.

В материале указывается, что офицер был важным звеном операции. Полковник отвечал за логистику, а также поддерживал небольшую команду, которая и устроила подрыв газопровода.

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Источники рассказали, что Червинский принял решение не самостоятельно. Он находился под руководством чиновников из верхушки украинской власти. Они же в свою очередь являлись подчиненными руководителя ВСУ Валерия Залужного.

Полковник не признает собственной причастности к произошедшему. С его точки зрения, обвинения не имеют почвы. Со стороны украинских властей не последовало комментариев на предмет того, был ли Червинский участником диверсии.

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Взрывы на двух российских магистралях прозвучали ещё осенью прошлого года. Ряд европейских стран считает, что это не было случайностью, а целенаправленной диверсией. В результате данных ЧП газопроводы вышли из строя. Их ремонт и восстановление работоспособности может занять несколько лет.