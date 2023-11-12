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Бывший полковник Сил специальных операций (ССО) Украины Роман Червинский был тем, кто курировал атаку на газовую магистраль «Северный поток». Информация была опубликована в статье иностранного издания WP, ссылающегося на источники, близкие к ситуации с диверсией.
В материале указывается, что офицер был важным звеном операции. Полковник отвечал за логистику, а также поддерживал небольшую команду, которая и устроила подрыв газопровода.
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Источники рассказали, что Червинский принял решение не самостоятельно. Он находился под руководством чиновников из верхушки украинской власти. Они же в свою очередь являлись подчиненными руководителя ВСУ Валерия Залужного.
Полковник не признает собственной причастности к произошедшему. С его точки зрения, обвинения не имеют почвы. Со стороны украинских властей не последовало комментариев на предмет того, был ли Червинский участником диверсии.
Взрывы на двух российских магистралях прозвучали ещё осенью прошлого года. Ряд европейских стран считает, что это не было случайностью, а целенаправленной диверсией. В результате данных ЧП газопроводы вышли из строя. Их ремонт и восстановление работоспособности может занять несколько лет.