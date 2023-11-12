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Ведомство Минцифры рассказало, как будет происходить блокировка сервисов VPN на территории РФ. Согласно заявлению, гражданам ограничат доступ только к тем приложениям, которые могут создать угрозу для безопасной работы интернета. Подробности предоставлены в материале издания РИА Новости.
Экспертная комиссия проведет изучение каждого сервиса. Решение будет принимать на основе её вердикта.
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Есть вероятность, что будет введена фильтрация некоторых сервисов VPN на мобильной связи для зарубежного трафика, если комиссия решит, что они представляют угрозу для безопасности отечественного интернета.
Главным критерием является отсутствие доступа россиян к сведениям, которые запрещены действующим законодательством. Если же данная информация будет вновь в свободном доступе, это станет угрозой безопасности для интернета.
Ранее в Роскомнадзор поступило прошение от Артема Шейкина. Чиновник желает, чтобы в России заблокировали свыше 50 подобных сервисов. С его точки зрения, пользователи активно пользуются программами, которые предоставляют доступ к ресурсам, запрещенным на территории РФ. Государственное ведомство готово предоставить перечень сервисов, нарушающих российское законодательство.