Предложенный Джонсоном законопроект предполагает двухэтапное финансирование правительственных программ. Согласно документу, часть из них, связанная с транспортом, энергетикой и военным строительством, будет профинансирована в срок до 19 января

Спикер американской Палаты представителей Майк Джонсон менее чем за 7 дней до возможного шатдауна выдвинул на рассмотрение законопроект, позволяющий финансировать руководство государства, и в нем снова не присутствовало упоминание Украины. Инициатива была раскритикована в Белом доме и названа «рецептом усугубления хаоса».

Даже некоторые однопартийцы Джонсона отнеслись к идее в негативном ключе. Если законопроект и будет принят нижней палатой, его заблокируют в Сенате.

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Предложение политика заключается в том, чтобы профинансировать государственные программы в два этапа. Если брать документ, то получается, что Джонсон планирует отдать приоритет транспортному направлению, энергетической отрасли и военному строительству. Во второй половине января правительство уже сможет выделить всю сумму на поддержку.

Оставшиеся сектора, требующие финансирования, получат деньги ближе к началу февраля. Но предложение расценили «плохим» из-за отсутствия упоминания помощи Израилю или Украине.

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Голосование по данному проекту пройдет через 2 дня, во вторник. Если его не утвердят до 17 ноября, то федеральное правительство будет вынуждено остановить свою работу.