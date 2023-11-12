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Спикер американской Палаты представителей Майк Джонсон менее чем за 7 дней до возможного шатдауна выдвинул на рассмотрение законопроект, позволяющий финансировать руководство государства, и в нем снова не присутствовало упоминание Украины. Инициатива была раскритикована в Белом доме и названа «рецептом усугубления хаоса».
Даже некоторые однопартийцы Джонсона отнеслись к идее в негативном ключе. Если законопроект и будет принят нижней палатой, его заблокируют в Сенате.
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Предложение политика заключается в том, чтобы профинансировать государственные программы в два этапа. Если брать документ, то получается, что Джонсон планирует отдать приоритет транспортному направлению, энергетической отрасли и военному строительству. Во второй половине января правительство уже сможет выделить всю сумму на поддержку.
Оставшиеся сектора, требующие финансирования, получат деньги ближе к началу февраля. Но предложение расценили «плохим» из-за отсутствия упоминания помощи Израилю или Украине.
Голосование по данному проекту пройдет через 2 дня, во вторник. Если его не утвердят до 17 ноября, то федеральное правительство будет вынуждено остановить свою работу.