Во время брифинга пресс-секретарь Армии обороны Израиля уточнил, что не имеет права раскрывать детали, поскольку они связаны с методами ведения операции. «Могу только сказать, что нам известно об этой проблеме», — подчеркнул он

Пресс-секретарь израильской армии в резерве Джонатан Конрикус сделал заявление о том, что палестинские активисты ХАМАС могут организовать транспортировку заложников из северной части сектора Газа по гуманитарным коридорам, замаскировавшись под беженцев.

На брифинге военнослужащий рассказал, что не может поделиться с общественностью деталями, так как они тесно переплетены с методами проведения операции. Конрикус подчеркнул, что израильская армия осведомлена о данной проблеме.

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Также он рассказал, что некоторые СМИ опубликовали сведения о том, что военнослужащие, отвечающие за контроль порядка на гуманитарных коридорах, проводили идентификацию граждан с целью выявления заложников в рядах беженцев.

Солдаты кричали колонне людей не иврите, пытаясь обнаружить насильно удерживаемых в плену. Если среди гражданских был кто-то из заложников, он мог подать сигнал, и израильские военные оперативно среагировали бы.

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Противостояние между двумя государствами началось с субботнего утра 7 октября. Боевики ХАМАС первыми ударили по территории Израиля, а после вторглись в приграничные районы, чтобы похитить людей. В ответ Иерусалим принял решение о начале операции «Железные мечи».