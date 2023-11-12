реклама
Пресс-секретарь израильской армии в резерве Джонатан Конрикус сделал заявление о том, что палестинские активисты ХАМАС могут организовать транспортировку заложников из северной части сектора Газа по гуманитарным коридорам, замаскировавшись под беженцев.
На брифинге военнослужащий рассказал, что не может поделиться с общественностью деталями, так как они тесно переплетены с методами проведения операции. Конрикус подчеркнул, что израильская армия осведомлена о данной проблеме.
реклама
Также он рассказал, что некоторые СМИ опубликовали сведения о том, что военнослужащие, отвечающие за контроль порядка на гуманитарных коридорах, проводили идентификацию граждан с целью выявления заложников в рядах беженцев.
Солдаты кричали колонне людей не иврите, пытаясь обнаружить насильно удерживаемых в плену. Если среди гражданских был кто-то из заложников, он мог подать сигнал, и израильские военные оперативно среагировали бы.
Противостояние между двумя государствами началось с субботнего утра 7 октября. Боевики ХАМАС первыми ударили по территории Израиля, а после вторглись в приграничные районы, чтобы похитить людей. В ответ Иерусалим принял решение о начале операции «Железные мечи».