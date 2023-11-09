В последний раз стоимость биткойна превышала $36 тыс. 6 мая 2022 года.

Криптовалюта биткойн впервые поставила рекорд по стоимости за прошедшие полтора года. Во время торговой сессии её цена поднялась свыше $36 тысяч с мая 2022-го. Подробности стали известны СМИ из сведений площадки Coindesk.

Длительное время биткоин сохранял стабильную позицию. Его стоимость не преодолевала определенного рубежа, напротив, только падала. И вот, впервые за полтора года, цена преодолела порог в 36 000 долларов. К сожалению, уже через 4 минуты после пикового значения, стоимость пошла на спад.

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Биткоин является децентрализованной системой одноименной криптовалюты, в основе которой лежит технология блокчейн. Заниматься его добычей может абсолютно любой пользователей, зарегистрированный в системе. Достаточно лишь формировать новые блоки.

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Концепцию опубликовали ещё 15 лет назад. За её разработку отвечает автор Сатоси Накамото. Не исключено, что под псевдонимом скрывается одновременно несколько людей. При этом популярность криптовалюты возросла лишь относительно недавно.