Стратегия с элементами выживания выйдет 28 ноября 2023 года

Студия THQ Nordic поделилась с пользователями сети геймплейным трейлером проекта Last Train Home. В основе сюжета будет лежать попытка чешских солдат вернуться домой через всю Российскую империю.

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В видеоматериале подробно рассматривается механика управления поездом. Геймерам предстоит играть за чехов, которые будут бороздить российские просторы. Периодически они будут делать остановки с целью пополняя припасов или для сражения с противником, устраивающим засады.





Функционал тайтла достаточно обширный. Игроки будут распределять ресурсы, заниматься крафтом, назначать персонажей на требуемые посты и принимать непростые решения, чтобы спасти остальной отряд. Как утверждают разработчики, проект основывался «на реальном опыте» чехословацких корпусов, принимающих сражение в Первой мировой войне в качестве союзников Антанты.

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Стратегия с элементами выживания выйдет уже в конце ноября текущего года. Тайтл анонсирован только для компьютеров.