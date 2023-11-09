«Чтобы защитить наших граждан от угроз из-за рубежа, я построю новейший противоракетный щит. И космическая промышленность Флориды сыграет центральную роль, так что вы будете очень рады», — пообещал он.

Бывший руководитель Америки Дональд Трамп озвучил желание разработать инновационную систему ПРО, используя космические средства. Такое обещание он дал в преддверии выборов лидера Штатов. Заявление последовало во время конференции во Флориде, прошедшей 8 ноября.

Трамп акцентирует внимание на желании защитить собственных граждан от внешних угроз. Он хочет построить новый щит, который сможет противостоять современным ракетам. В этом деле важное место отводится космической промышленности Флориды.

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Бывший американский президент считает, что подобный защитный купол является прямой необходимостью в современных реалиях. Ежегодно продолжает множиться количество стран, желающих получить в собственное распоряжение больше вооружения, включая ракеты.

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Трамп подчеркнул, что является не первым политиком, кто стремится к этому. Ранее подобную позицию озвучивал Роналд Рейган, бывший 40-м президентом Америки. Россия же была «крайне разгневана» данным фактом.