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jackhalloween9
GTA 6 может выйти в 2025 году
Инсайдеры Rockstar Universe и RockstarINTEL поделились новыми данными касательно Grand Theft Auto 6.

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Несколько инсайдеров, включая Rockstar Universe и RockstarINTEL рассказали о новых сведениях про предстоящую новинку GTA 6. Согласно данным информаторов, выход тайтла следует ожидать через год, в 2025-м. На основе предыдущих утечек информации следовало, что проект анонсируют на следующий год, но студия разработчиков не спешит с релизом, напротив, желает перенести его. Это уже не первый раз, когда компания переносит выход новинки. К примеру, релиз RDR 2 откладывали дважды.

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Сегодня поступили сведения от известного инсайдера Джейсона Шрайера. Он заявил, что анонс новинки состоится уже на этой неделе. Первый трейлер будет выпущен в декабре. Стоит подчеркнуть, что один из инсайдеров заявлял что-то подобное. Он рассказал о планах разработчиков на декабрь.

Заявление Шрайера вызвало настоящий переполох в сети. Акции Rockstar значительно выросли в стоимости, а после от компании последовало официальное заявление. Трейлер новинки будет продемонстрирован фанатам уже в декабре. В этом же месяце разработчики праздную 25-летие своей студии.

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Согласно предыдущим слухам, тайтл планировали выпустить в конце следующего года. Но разработчики слегка изменили свои планы, видимо, не желают торопиться с релизом.

#новости
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