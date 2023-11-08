Он отметил, что наступление ВСУ в настоящий момент испытывает «определенные трудности», хотя «некоторые люди» рассчитывали на его быстрый успех. По мнению Зеленского, Украина не добилась успеха из-за того, что получила от Запада меньше оружия, чем рассчитывала.

Украинские военнослужащие вновь пойдут в наступление в следующем году, несмотря на имеющиеся проблемы. Такое заявление было сделано руководителем государства Владимиром Зеленским во время выступления по видеосвязи.

Эксперты уже разрабатывают планы и новые стратегии, обозначают конкретные цели. Украинские военнослужащие четко будут знать, куда именно требуется продвигаться.

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Он подчеркнул, что с наступлением сейчас временно присутствуют небольшие сложности, пусть отдельные личности рассчитывали на быстрый успех. Президент Украины уверен, что государству не удалось достичь желаемого по причине слабой поддержки европейских стран.

До конца года ВСУ постараются продемонстрировать результаты. На следующий год уже разработана стратегия и планы, но пока нельзя поделиться их деталями.

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Ранее стало известно, что Киев изменит тактику ведения боя, чтобы начать продвигаться на линии соприкосновения. Высока вероятность, что ВСУ будут наносить удары по российской территории.