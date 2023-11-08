Ранее в ноябре обозреватель Forbes Дэвид Экс предположил, что переданные Вооруженным силам Украины американские танки Abrams не смогут изменить динамику специальной военной операции. По его словам, многие из украинских Abrams будут потеряны в ходе боестолкновений.

Американские танки M1 Abrams имеют множество противников в современности. Для них представляют угрозу дроны, противотанковые комплексы и прочие боевые машины. Об этом рассказал обозреватель Майкл Пек в своей статье для иностранного издания BI.

За основу автор взял сводку научного совета американской армии, где рассматриваются минусы боевой машины. К примеру, противотанковые ракеты могут легко совладать с бронированной единицей, так как нацелены на верхнюю часть танка. Ударные дроны являются не меньшей опасностью. Сама броня достаточно прочная, но российские боевые машины Т-90 без труда пробивают её.

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Специалисты подчеркнули, что огромное количество танков становится «рухлядью» по причине трудностей с техническим обслуживанием. Даже если на бронированные единицы поставить новое оборудование, это не решит проблем. Сам танк постепенно устаревает, необходима разработка принципиально новой модели, лишенной недостатков своих предшественников. Сейчас же Abrams могут уничтожить различные «умные» снаряды.

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Многие независимые эксперты пришли к выводу, что американские боевые машины никак не смогут повлиять на ситуацию на Украине. У них слишком много уязвимых мест.