В сети переживают за будущее индустрии и качество продуктов, созданных с помощью генеративных нейросетей.

Вчера корпорация Microsoft заявила, что начнет сотрудничать с компанией Inworld. Суть общего сотрудничества сводится к совместной разработке инструментов, позволяющих сгенерировать персонажей, сюжет игр, квесты и прочий контент. Для всех этих целей будут использоваться сервисы на основе ИИ. С точки зрения представителей корпорации, подобный подход поможет сделать процесс разработки значительно проще, а авторы тайтлов смогут смело внедрять свои идеи.

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Но пользователи сетей критически отнеслись к подобным перспективам, на что обратили внимание в издании GamesRadar. К примеру, в соцсети X геймеры выражают недовольство и опасения, что индустрия начнет «скатываться», а ещё больше людей станет безработными. Сейчас игровая сфера переживает достаточно трудные времена. Многие крупные компании сокращают штат, пытаясь пережить экономические тяготы.

Новость восприняли с критикой даже некоторые известные личности. Актеры озвучки, включая Элайаса Тууфексиса, подарившего голос Адаму Дженсену в Deus EX, подчеркнули, что развитие искусственного интеллекта значительно усложняет жизнь начинающим актёрам озвучки.

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Пока представители корпорации не дали ответа на критику со стороны пользователей сети.