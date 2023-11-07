Фонд поддержки авторов TikTok объёмом $1 млрд прекратит свою работу с 16 декабря 2023 года. Изменения коснутся создателей контента в США, Великобритании, Германии и Франции, подтвердила представитель компании Мария Юнг (Maria Jung). Авторы из Италии и Испании продолжат работать в прежнем режиме.

Фонд поддержки авторов TikTok, составляющий $1 млрд, перестанет работать с середины декабря нынешнего года. Изменения затронут пользователей из Америки, Британии, Германии и Франции. Информация была подтверждена представителем компании Марией Юнг. Италийские и испанские авторы смогут трудиться в прежнем виде.

Ещё в середине лета 2020 года платформа, на которой ежедневно публикуются тысячи видеороликов, сделала объявление о создании фонда поддержки авторов в размере $1 млрд. Его срок действия – 3 года. Благодаря данной инициативе владельцы платформы надеялись простимулировать пользователей создавать более качественный контент.

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Пусть фонд и был крупным, но авторы получали «копейки». Размер выплат составлял около пары долларов за миллионы просмотров. Так пользователи пришли к выводу, что заработать за счёт фонда не получится. Компания не указала, ушла ли вся сумма на помощь авторам контента.

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В феврале нынешнего года TikTok внедрил новую программу монетизации – Creativity Program. Она схожа с предыдущей версией, за исключением одной особенности – видео должно длиться свыше 1 минуты. Как утверждает Юнг, новая программа позволит пользователям увеличить доход в 20 раз.