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Бывший американский лидер Дональд Трамп отказал в визите на Украину. Недавно президент Владимир Зеленский пригласил его посетить Киев, чтобы обсудить мирный процесс. Подробности предоставлены Newsmax.
Трамп подчеркнул, что очень уважительно относится к Зеленскому, но сейчас неподходящее время для его визита в Киев. Украинскому лидеру необходимо взаимодействовать с администрацией Байдена, в противном случае будет создан конфликт интересов.
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Ранее Трамп неоднократно подчеркивал, что смог бы завершить конфликт за сутки, если бы был американским президентом. Несколько дней назад Зеленский заявил, что бывший руководитель Штатов может лично побывать в Киеве, где ему расскажут за 24 минуты, что подобное невозможно. Украинский лидер подчеркнул, что на Украине побывал Байден, который понял, что завершить конфликт за один день не представляется возможности. Он утверждает, что прийти к определенным выводам можно только при личном визите в государство.