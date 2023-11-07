Решение было принято для «создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС», сообщили в компании.

Совсем недавно ФАС выдвинула обвинение в отношении российских мобильных операторов, берущих плату за раздачу интернета со смартфона. Крупные компании вняли требованию ведомства, некоторые из них уже сделали услугу бесплатной. Теперь их ряды пополнились МТС.

Российский оператор желает создать более комфортные условия для пользователей. При этом компания не может указать точную дату ввода новых тарифов, так как присутствуют технические особенности, препятствующие осуществлению задуманного.

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Обращение от ФАС последовало ещё в середине сентября. Государственное ведомство заявило, что операторам «большой четверки» следует сделать раздачу интернета со смартфона бесплатной. Взятие платы за данную услугу противоречит комфортным пользовательским условиям.

Соответствующие жалобы начали поступать со стороны абонентов ещё в конце лета. Эльдар Муртазин, являющийся ведущим аналитиком Mobile Research Group, подчеркнул, что почти каждый 5-й человек пользуется услугой раздачи интернета.

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Решение о введении платы за это было принято операторами ещё весной нынешнего года. Ранее компания МТС отказывалась идти навстречу в данном вопросе, считая, что здесь отсутствует нарушение. Но вскоре оператор изменил свою позицию.