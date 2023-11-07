Смерть Частякова стала ударом для главкома ВСУ. Комментируя инцидент, Валерий Залужный заявил, что тот был его близким другом и надежной опорой.

Помощник главнокомандующего украинских сил Геннадий Частяков погиб от гранаты, подаренной ему коллегой. Именно к такому вердикту пришло следствие, согласно заявлению министра внутренних дел государства Игоря Клименко.

По возвращении домой офицер рассматривал подарки, врученные коллегами. Среди презентов обнаружился целый ящик с иностранными гранатами. Одну из них Частяков решил продемонстрировать сыну.

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Подросток начал играть с одним из снарядов. Отец отобрал гранату у сына и, по несчастливой случайности, выдернул кольцо, что привело к детонации. Сам Частяков скончался на месте, его сына доставили в больницу в очень тяжелом состоянии. Полиция, обыскав жильё военного, нашла ещё 5 снарядов, которые не детонировали. Их уже отправили на экспертизу.

В результате следствия было установлено, что гранаты Частякову подарил его коллега по службе – Тимченко. Во время обыска у него дома были обнаружены ещё два экземпляра аналогичных гранат.

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Давая показания, офицер рассказал, что самостоятельно придумал подобный презент. В коробку он положит бутылку алкоголя и шесть гранат, так как Частякова было сложно удивить. Тимченко, во время вручения презента, подчеркнул, что снаряды боевые, но именинник не поверил ему.