Ночью истребители нанесли удары по туннелям, отрядам террористов и военным постам.

Израильская армия нанесла удар по 450 военным объектам ХАМАС за прошедшие 24 часа. Об этом стало известно из материалов ТАСС, ссылающегося на пресс-службу военных.

Ночью авиация нанесла ракетные и бомбовые удары по туннелям, где скрываются боевики. Также были уничтожены отряды ХАМАС и их посты для наблюдения. В результате массированной атаки удалось поразить противотанковые установки.

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Ранее поступило заявление от пресс-секретаря израильской армии Даниэля Хагари. Он рассказал, что в результате противостояния с Палестиной погибло порядка 350 военнослужащих.

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Конфликт начался ещё месяц назад. В первый день были выпущены тысячи ракет со стороны сектора Газа, после чего случился прорыв боевиков в израильские приграничные районы. Иерусалим расценил операцию ХАМАС объявлением войны и вскоре приступил к проведению наземной операции под названием «Железные мечи». Сейчас конфликт между странами переходит на новый уровень.