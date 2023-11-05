О том, что Адам Кадыров получил «важную должность» незадолго до этого сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Сын руководителя Чеченской республики Адам занял пост начальника службы безопасности главы региона. Об этом стало известно из сообщения руководителя местного Минздрава Адама Алханова.

Он поздравил сына Рамзана Кадырова с назначением на серьезный и ответственный пост. С точки зрения Алханова, пусть Адам и является молодым парнем, но уже имеет соответствующий опыт, поэтому сможет справиться со своими обязанностями.

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Перед этим о получении должности сыном Кадырова стало известно от другого чеченского чиновника – Ахмеда Дудаева. Он поздравил Адама с занятием должности, при этом не уточняя, на какой именно пост заступил молодой парень.

Чеченские чиновники характеризуют сына Кадырова как смелого и отважного патриота Родины, человека, готового отстаивать свои взгляды и вступиться за религию.

Также поступила информация, что Адам стал участником противостояния Украины и России, несколько раз побывав на линии боевого соприкосновения.

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Ранее сына Кадырова объявили местным героем. Он поучаствовал в прецеденте с Никитой Журавелем, сжегшим Коран. Адам избил его за такое надругательство над Священным Писанием. Сожжение Корана стало оскорблением для миллионов человек, проживающих в России.