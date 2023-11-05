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Сын руководителя Чеченской республики Адам занял пост начальника службы безопасности главы региона. Об этом стало известно из сообщения руководителя местного Минздрава Адама Алханова.
Он поздравил сына Рамзана Кадырова с назначением на серьезный и ответственный пост. С точки зрения Алханова, пусть Адам и является молодым парнем, но уже имеет соответствующий опыт, поэтому сможет справиться со своими обязанностями.
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Перед этим о получении должности сыном Кадырова стало известно от другого чеченского чиновника – Ахмеда Дудаева. Он поздравил Адама с занятием должности, при этом не уточняя, на какой именно пост заступил молодой парень.
Чеченские чиновники характеризуют сына Кадырова как смелого и отважного патриота Родины, человека, готового отстаивать свои взгляды и вступиться за религию.
Также поступила информация, что Адам стал участником противостояния Украины и России, несколько раз побывав на линии боевого соприкосновения.
Ранее сына Кадырова объявили местным героем. Он поучаствовал в прецеденте с Никитой Журавелем, сжегшим Коран. Адам избил его за такое надругательство над Священным Писанием. Сожжение Корана стало оскорблением для миллионов человек, проживающих в России.