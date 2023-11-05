Украинский лидер признал, что Киев уже был в ситуации, когда «фокуса внимания на Украине почти не было», и выразил надежду на изменение положения дел.

Все нарастающий конфликт между Израилем и Палестиной захватил внимание зарубежных государств. Они стали удаляться от украинского конфликта. Данный факт пришлось признать Владимиру Зеленскому во время пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Лидер Украины подчеркивает, что Киев не впервые оказывается в ситуации, когда им «не интересуются». Зеленский выражает надежду, что в будущем европейские страны вновь захотят оказать поддержку.

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Также украинский президент рассказал, что руководство государство продвигается в вопросах вступления в ЕС. Страна выполняет все требования и рекомендации, поступающие от комиссии. Зеленский подчеркнул, что в Киеве разработали новое законодательство, позволяющее эффективно справляться с коррупцией. В качестве дополнительных мер Украина собирается создать специальное ведомство, отвечающее за рассмотрение дел о взяточничестве.

Параллельно с этим проводятся работы по цифровизации государственных услуг, подготавливается закон о лоббизме.

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Председатель ЕК посетила Киев для обсуждения возможности вступления Украины в ряды иностранного объединения. Вместе с тем стороны собирались рассмотреть момент спонсирования государства для восстановительных работ.