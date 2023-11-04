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Руководитель ВСУ Валерий Залужный написал статью, в которой указал о «тупиковой ситуации» в противостоянии Украины и России. Главнокомандующий уверен, что вскоре конфликт превратится в затяжные позиционные бои. В офисе украинского лидера Владимира Зеленского быстро отреагировали на публикацию, сказав, что: «Такие вещи любят тишину».
Игорь Жовква, давая комментарии о статье, заявил, что военнослужащие не должны разглашать положение на поле боя. Подобная информация является «лишней» для общественности.
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Жовква поделился деталями произошедшего после. С ним вышел на связь помощник лидера одного из европейских государств. Чиновник был в панике и спрашивал, как ему доложить о произошедшем «начальству». Помощник интересовался, действительно ли конфликт на Украине зашел в тупик.
В своей статье Валерий Залужный рассказал, что ситуация на линии боевого соприкосновения «патовая». Украинские военнослужащие не в состоянии преодолеть российские оборонительные рубежи. Чтобы сделать это, им требуются современные системы вооружения. Сейчас же конфликт может перерасти в длительные бои на позициях, которые будут длиться годами. Это станет борьбой на истощение.