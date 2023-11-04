Утверждается, что бомбардировка гражданского объекта проводилась целенаправленно. Агентство назвало произошедшее «массовой резней».

Израильская армия нанесла массированный удар по приюту для беженцев, находящемуся в школе Усамы бен Заида. Учреждение было создано одним из отделений ООН, ответственного за оказание гуманитарной помощи. Как утверждает палестинское агентство WAFA, жертвы бомбежки исчисляются десятками.

По информации местных военных, удар был целенаправленным. В агентстве подчеркнули, что произошедшее можно характеризовать как «массовую резню».

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Ракеты попали в помещения, где располагались женщины и дети. Мужчинам повезло больше, так как они спят на улице. Сейчас все приюты буквально наполнены людьми: здание школы вмещает в себя около 1 000 человек, но вынужденно приходится располагать до 4 000 граждан.

Это уже не первый случай, когда израильская армия целенаправленно бьет по местам скопления беженцев. До этого ЦАХАЛ ударила по лагерю Джебалия, находящемуся на севере сектора Газа. Гибель гражданских израильская армия считает «военной трагедией».

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Чуть ранее поступило заявление от президента государства Ицхака Герцога. Он подчеркнул, что Израиль будет продолжать вести боевые действия, пока не искоренит всех боевиков Хамас. Страдания мирных жителей Палестины не являются поводом для прекращения огня.