По данным издания, израильская армия сократит количество воздушных атак и сосредоточится на тактической наземной операции.

Американские чиновники уверены в обострении противостояния между Израилем и Палестиной уже в ближайшие дни. Об этом пишет CNN, ссылаясь на источники, близкие к ситуации.

Согласно поступившей информации, ЦАХАЛ будет проводить меньше воздушных атак, сделав упор на пехоту. В администрации американского лидера Джо Байдена считают, что израильская армия будет штурмовать подземные тоннели в секторе Газа, служащие укрытием для боевиков.

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Штаты, при этом, обеспокоены отношением ЦАХАЛ к мирным гражданам Палестины. Израильская армия готова проводить штурмы, не считаясь с людскими жертвами. Но Америка не может призвать Иерусалим к прекращению боевых действий из-за прецедента, произошедшего 7 октября.

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Ранее стало известно, что израильская армия хочет разделить протянувшуюся вдоль моря полосу сектора Газа на две части. Уже сейчас ЦАХАЛ удалось значительно продвинуться вглубь вражеской территории. Главная цель, которую преследует Иерусалим – уничтожение боевиков ХАМАС.