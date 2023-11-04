В статье СМИ указывается, что пока дискуссия носит самый общий характер, среди всего прочего обсуждается, чем придется пожертвовать Киеву ради соглашения с Москвой.

Иностранное издание NBC News опубликовало статью, в которой рассказало про желание зарубежных чиновников скорее завершить конфликт Украины и России, поэтому они подталкивают Киев к переговорам.

На данный момент дискуссия имеет общий характер. Был поднят вопрос о том, на какие жертвы придется идти Киеву, чтобы достигнуть мира. Чиновники приступили к подобным рассуждениям на фоне провала контрнаступления, а также исчерпания собственных ресурсов.

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В статье указывается, что пока дискуссия носит самый общий характер, среди всего прочего обсуждается, чем придется пожертвовать Киеву ради соглашения с Москвой.

Украина уже находится на грани краха, у России же полный штат военнослужащих и передовое вооружение в распоряжении.

Согласно сведениям от источников издания, Киев может протянуть до конца 2023 года, после чего его открыто начнут принуждать к заключению мира.

Высокопоставленные военнослужащие рассказали изданию, что ситуация на Украине носит патовый характер. У них нет уверенности, что Киев сможет собрать силы и средства, чтобы весною продолжить наступление. Европейские государства могут передать украинцам оружие и технику, но у ВСУ закончились компетентные кадры, способные грамотно использовать ресурсы.

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При этом Киев не выполнит самую главную цель – присоединение к НАТО. Альянс готов предоставить только гарантии безопасности.