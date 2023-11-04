Американская M1150 Assault Breacher является комбинированной машиной. Эта техника оснащена четырехметровым отвалом, благодаря которому она может делать проходы в минных заграждениях. Однако основным ее вооружением является устройство для метания тросов с взрывчатым веществом.

Америка тайно отправила Украине пару инженерных бронированных машин Assault Breacher, предназначенных для преодоления российских рубежей. Об этом стало известно от обозревателя Дэвида Экса, написавшего статью для Forbes.

Согласно словам журналиста, украинские военнослужащие могли получить до шести единиц подобной техники. Эксу не удалось выяснить точное количество. Он подчеркнул, что техника засветилась на фото, сделанных в пятницу, 3 ноября. Изображения опубликовали на официальном портале украинского лидера Владимира Зеленского. При этом инженерные машины не присутствовали в перечне военной помощи.

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Техника разрабатывалась на базе танков Abrams. Её вес – 55 тонн. По сути, это передвигающаяся броня, способная брать на таран укрепления противников. В статье подчеркивается, что несколько машин сравнимы по эффективности с целым рядом бульдозеров.

Assault Breacher – это комбинированная модель. У неё четырехметровый отвал, позволяющий делать свободный проход на минных полях. Но в качестве основного оружия идёт устройство, которое метает тросы со взрывчаткой. При полете трос растягивается, попадает на мины и подрывается. Так расчищается пространство для пехоты.

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Полностью экипированная машина имеет на своём борту порядка 3 тонн взрывчатых веществ. Но у бронированной единицы есть существенный минус. Она способна метать снаряды только на короткие дистанции. Из-за этого её придется подобраться вплотную, попадая в сектор огня артиллерийских систем.