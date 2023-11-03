Министр упомянул предложенную в прошлом году Киевом «Формулу мира» и заявил, что в ее основе лежит уважение суверенитета и территориальной целостности Украины и пока этого нет с Россией «нет смысла разговаривать».

Украина не проводит переговоров с Россией, а также не видит в этом действии смысла. Заявление было сделано руководителем МИД государства Дмитрием Кулебой.

Чиновнику задали вопрос о том, происходят ли за «закрытыми дверьми» тайные переговоры с Москвой, на что он ответил отрицательно.

реклама

Министр отметил, что в прошлом году президент Зеленский предложил «Формулу мира». Ссылаясь на её содержимое, России необходимо уважительно относится к суверенитету Украины, а также не нарушать её целостность. Пока государство не станет территориально полным, необходимость и смысл в переговорах отсутствует.

Зарубежное издание The Washington Post, сославшись на украинские источники, рассказало в своем материале, что между представителями Москвы и Киева происходят секретные переговоры по гуманитарным вопросам, в том числе и по обмену военнопленными. Чаще всего представители государств выходят на прямой контакт: созваниваются, встречаются на границе или беседуют на нейтральной территории – в Турции. Но иногда сторонам приходится прибегать к помощи посредников.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В то же время поступила информация от Дмитрия Усова, занимающегося внешней разведкой Украины. Он заявил, что государство редко прибегает к посредничеству.