Половину новых эпизодов «Неуязвимого» будут выпускать еженедельно до 24 ноября, а оставшиеся выйдут в начале 2024 года.

Уже сегодня на платформе Amazon Prime завершился выпуск первого сезона сериала «Поколение V». Тайтл рассказывает про студентов, обучающихся в колледже супергероев. Сериал входит в одну вселенную с «Пацанами», немного расширяя и дополняя её.

Шоу уже продлено на следующий сезон, но авторы не сделали объявления о дате выхода.

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Также на сервисе появилась первая серия продолжения мультсериала «Неуязвимый». Предыдущий сезон завершился больше двух лет назад.

Первая половина эпизодов будет выпускаться еженедельно, вплоть до 24-го ноября. Оставшаяся часть выйдет только в следующем году.

Критики восторженно восприняли продолжение «Неуязвимого». У тайтла очень высокий рейтинг, составляющий 100%. Летом нынешнего года авторы рассказали, что закончили работу над озвучкой третьего сезона. Зрителям не придется ожидать несколько лет, чтобы увидеть продолжение.

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Скорее всего третий сезон стартует летом или осенью 2024 года. Авторы не будут брать долгий перерыв на работу.