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Уже сегодня на платформе Amazon Prime завершился выпуск первого сезона сериала «Поколение V». Тайтл рассказывает про студентов, обучающихся в колледже супергероев. Сериал входит в одну вселенную с «Пацанами», немного расширяя и дополняя её.
Шоу уже продлено на следующий сезон, но авторы не сделали объявления о дате выхода.
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Также на сервисе появилась первая серия продолжения мультсериала «Неуязвимый». Предыдущий сезон завершился больше двух лет назад.
Первая половина эпизодов будет выпускаться еженедельно, вплоть до 24-го ноября. Оставшаяся часть выйдет только в следующем году.
Критики восторженно восприняли продолжение «Неуязвимого». У тайтла очень высокий рейтинг, составляющий 100%. Летом нынешнего года авторы рассказали, что закончили работу над озвучкой третьего сезона. Зрителям не придется ожидать несколько лет, чтобы увидеть продолжение.
Скорее всего третий сезон стартует летом или осенью 2024 года. Авторы не будут брать долгий перерыв на работу.