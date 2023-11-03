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jackhalloween9
Reuters: США объявят о новом пакете помощи Украине на $425 млн
В него войдут ракеты с лазерным наведением для борьбы с дронами на $300 млн и боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды 105 и 155 мм, противотанковые ракетные комплексы TOW и т.д.

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Вскоре Америка анонсирует новый пакет военной помощи Киеву. Его размер составляет $425 млн. Об этом стало известно изданию Reuters, написавшему в своей публикации о происходящем.

Основной позицией в пакете помощи специальные ракеты для противостояния российским дронам. Также будут боеприпасы для ЗРК и артиллерийских систем. При этом Америка не станет выделять ракеты ATACMS с большой дальностью полета.

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С октября временный бюджет Америки не имеет дополнительных средств для Киева. Его согласовали лишь до середины следующего месяца. Финансирование Украины осуществляется благодаря деньгам, появившимся в результате внутренней переоценки Пентагоне.

Как только началось противостояние между Израилем и Палестиной, Штаты переключили внимание на этот конфликт. Согласно заявлению американского руководителя Джо Байдена, его государство сможет обеспечить поддержку сразу двум странам.

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При этом от представителей руководства Штатов последовало одобрение законопроекта с финансовой поддержкой лишь Израиля. Киев не упоминается в нем. От американского президента незамедлительно последовала реакция. Если сенат откажется финансировать Украину, он наложит на законопроект своё вето.

#новости
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