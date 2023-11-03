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Народная артистка СССР Алла Пугачева прибыла в Россию. Об этом стало известно от ряда отечественных СМИ.
Согласно сведениям источников, певица вернулась одна. Муж Максим Галкин, являющийся иностранным агентом, предположительно остался на территории Израиля.
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Пугачева, вместе со своим супругом и детьми, покинули Россию ещё в прошлом году. С того момента артистка бывала на территории РФ лишь дважды. Незадолго до своего приезда, она впервые опубликовала пост в Instagram, социальной сети, запрещенной в России. На публикации стояла подпись «Живём дальше».
Галкин же, покинув страну, начал открыто критиковать Москву за её действия на Украине. Сама же певица проявила солидарность с позицией мужа, поэтому попросила внести и её в перечень иностранных агентов.
Дмитрий Песков, представляющий Кремль, отметил, что слова супруга певицы крайне неприятны. Сама артистка лишь проявляла солидарность с позицией Галкина, но не делала подобных заявлений.