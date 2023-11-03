Ранее КНДР пригрозила США превентивным ударом по бомбардировщику в Южной Корее. В частности, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) указало на отправку в Южную Корею бомбардировщика США В-52 и истребителя F-22 Raptor.

Северокорейская республика пригрозила использовать ядерное вооружение против Америки, если она продолжит сотрудничество с Южной Кореей. Об этом стало известно из материалов издания Radio Free Asia.

В публикации сказано, что КНДР с критикой относится к выстраиваемым отношениям «соседа» и Штатов. Наличие ядерной угрозы со стороны Америки остается неизменным, и вооруженные силы государства готовы отреагировать соответствующим образом, либо же ударить на опережение.

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Согласно сведениям KCNA, ВС КНДР готовы привести в действие конституционный мандат. Республика не допустит того, чтобы зарубежные «захватчики» оккупировали территорию или разместили поблизости своё вооружение. Также КНДР будет отстаивать права своих граждан и их безопасность.

Любые провокации военного характера, последовавшие от США, будут сопровождаться немедленным и решительным ответом. Армия КНДР готова дать отпор амбициям европейских «маньяков».

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Ранее северокорейское государство пригрозило Америке нанесением превентивного удара по бомбардировщику, находящемуся в Южной Корее. Одно из информационных агентств рассказало, что Сеул получил в своё распоряжение авиацию, способную нести на борту ядерные боеголовки.