Кто стоит за блокировкой iXBT.games и других менее популярных блогеров? В этом виноваты разработчики из украины или обиженный школьник? В этой статье мы постараемся во всём разобраться.

Ещё задолго до первых переносов разработчики второго сталкера смогли навлечь на себя гнев публики. Но в сегодняшней статье речь пойдёт не про NFT-персонажей и даже не про слив билда игры на торренты. Сегодня мы попытаемся разобраться в ситуации с блокировкой русскоязычных блогеров.

С чего всё начиналось

Скандалы с блокировкой Ютуб блогеров, которые говорили об игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl начались с удаления нескольких видео с канала iXBT.games. Тогда блогеры предположили, что необоснованная блокировка их видео связана с волной удаления демонстраций слитого билда и написали запрос на почту, с которой были отправлены жалобы. Ответ не заставил себя долго ждать.

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Немного поискав в интернете, блогеры скорее всего смогли выяснить кому принадлежала почта , с которой были отправлены жалобы. Роман Голубничий (он же Романа Ширин) согласно профилю на linkedin.com занимает должность Lead Character Artist в GSC Game World. Примерно же в это время представитель компании прокомментировал ситуацию и рассказал, что у всех сотрудников корпоративная почта (ящик Романа был зарегистрирован на домене gmail.com). При этом на сайте artstation у Романа указана другая почта с доменом meta.ua.

В итоге канал iXBT.games был заблокирован, но спустя 2 недели модераторы Ютуба рассмотрели апелляцию блогеров и начали снимать страйки. Позже подобные жалобы были отправлены хостинг-провайдеру портала VGTimes, но их быстро отклонили модераторы. Потому, что их отправили с обычной gmail почты и на сайте не было никаких сливов билда.

Что же происходит сейчас?

30 октября 2023 года владелец VK-паблика «Посиделки у Дедушки Эйра» заявил, что его YouTube-канал, посвящённый S.T.A.L.K.E.R. 2, заблокировали по запросу GSC Game World за использование кадров из трейлеров игры. Как видно из опубликованных скриншотов, жалобы прилетели с почтового адреса на домене gmail.

Блогер призвал своих зрителей писать в поддержку компании GSC Game World и вскоре на Реддит представитель компании дал ответ. По его словам, «SC Game World никогда не связывалась с автором этого YouTube-канала и не отправляла жалобы на эти видео», а жалобы отправляет никак не связанный со студией разработки человек.

Кажется довольно глупой отмазкой, но что, если это действительно так?

Как забанить (почти) любой канал на Ютуб

Возможно, вы не знали, но правила Ютуба касательно авторского права работают не всегда как нужно. Ютуб, получив жалобу от правообладателя сам не разбираясь в ситуации отправляет её автору видео, а также вешает на его канал страйк. Когда канал получает 3 страйка он удаляется с Ютуба, если канал подключён к партнёрской программе, то его удаляют после 10 дней.

Главная дыра (или особенность) этого механизма, что Ютуб не проверяет кто отправляет жалобу. Буквально любой школьник от безделья может разослать с своей почты на gmail десятки жалоб на любые игровые каналы, где в видео есть фрагменты трейлеров (или даже просто геймплей игры, потому что кадры геймплея принадлежат разработчику или издателю) и они скорее всего получат страйки, а в последствии и блокировку.





Если вы не верите, то посмотрите видео Стаса Ай Как Просто, в котором он демонстрирует весь процесс подачи жалобы и то, как Ютуб удаляет видео. Конечно, если вы используете контент, который не нарушает правила и подадите апелляцию, то ваши видео и канал восстановят. Как это случилось с блогерами из iXBT.games и скорее всего случится с каналом «Дядюшки Айро».

Стоит понимать, что хоть канал и восстановят, но нервы и время, потраченное на апелляции вам, никто не вернёт.

Так кто это сделал?

Исходя из всего вышеописанного, какие выводы можно сделать? Могли ли разработчики из GSC Game World подать жалобу с почты одного из сотрудников? Однозначно, Да. Могли какой-нибудь пользователь Ютуб, обиженный на русскоязычных блогеров кинуть страйки от имени компании? Тоже, Да.

Стоит ли верить представителю компании GSC, который говорит, что студия не причастна к блокировкам блогеров каждый должен решить сам для себя. Лично мне кажется, что разработчики второго Сталкера сделали уже очень много интересных поступков, чтобы каждый геймер (как минимум из СНГ) обходил их будущую игру стороной. А одним грехом больше, одним меньше, от этого глобальная ситуация никак не измениться.