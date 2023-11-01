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jackhalloween9
Lenovo начала продажи Legion Go — конкурента Steam Deck
Портативное устройство работает на базе кастомного процессора AMD серии Phoenix

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Корпорация Lenovo наконец запустила в продажу портативную приставку Legion Go. По предположениям разработчиков, новинка станет серьезным конкурентом девайса от Valve и сможет занять лидерские позиции в отрасли.

У приставки достаточно крупный дисплей в 8,8 дюймов. Разрешение составляет 2560х1600 пикселей. Показатели в два раза превышают таковые у Steam Deck. Частота обновления – 140 Гц, что больше, чем у устройства от компании ASUS.

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Функционирование обеспечивает кастомный чип AMD Phoenix. Его главное отличие от мобильного аналога состоит в том, что он выделяет меньше тепла, при этом экономно расходуя заряд аккумулятора.

На рынки поступили сразу две модели. Первая оснащена Ryzen Z1 Extrem. В этом девайсе больше ядер и выше частота. В другом варианте, с чипом Ryzen Z1, всего 6 ядер. Если не играть в очень требовательные тайтлы, то более слабый вариант идеально подойдет для регулярного использования.

Консоль имеет 16 Гб памяти. Встроенная ОЗУ быстрая. SSD по стандарту – 512 ГБ, либо 1 ТБ. Если использовать накопители, то можно увеличить свободное место до 2 ТБ.

Среди дополнительных возможностей стоит отметить съемные контроллеры. Функция является аналогом таковой у Nintendo Switch. Они могут стать полноценной заменой компьютерной мыши, тем самым повышая точность прицеливания в шутерах. Приятным бонусом идёт то, что на новинке можно подключать внешние GPU через разъемы USB Type-C.

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