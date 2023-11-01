Поселение, где собрался разный сброд

Студия разработчиков GFA Games поделилась в сети новым скриншотом предстоящей новинки Pioner. На изображении представлен город «Тетрис», построенный из контейнеров.

Разработчики подчеркнули, что поселение является «темным местом». Здесь проживают различные преступники и асоциальные элементы, а также ученые, которых выгнали из цивильных городов из-за их ужасающих экспериментов. При этом в «Тетрисе» существует жесткий порядок. Местные авторитеты не позволяют преступникам устроить анархию.

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Пока от разработчиков не поступало заявлений на предмет того, когда состоится релиз тайтла. Предположительная дата выхода приходится на нынешний год. Сейчас игра проходит стадию полировки. Шутер выпустят одновременно на все платформы. Незадолго до выпуска разработчики организуют открытое бета-тестирование. Но и про него отсутствует информация. Видимо, студия пытается максимально доработать игру, прежде чем представлять её пользователям даже в виде беты.