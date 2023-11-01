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jackhalloween9
FT: вывоз иностранцев из Газы застопорился из-за спора между ХАМАС и Египтом
Каир настаивает, что наблюдатели ООН должны находиться на стороне границы Газы, контролируемой ХАМАС, в то время как палестинское движение хочет, чтобы они были размещены на египетской стороне.

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Между боевиками Хамас и Египтом завязался спор в отношении размещения представителей ООН. В результате этого возникла угроза вывода иностранных граждан с территории сектора Газа. Об этом сообщило в своём материале издание FT, сославшись на зарубежных дипломатов.

Каир настаивает, что наблюдатели от ООН должны расположиться вблизи рубежей сектора Газа, находящихся под контролем группировки Хамас. Палестинское движение заявляет, что не допустит рядом присутствия иностранных представителей, поэтому они должны расположиться в Египте. Как утверждает один из источников, стороны близки к заключению соглашения, которое поможет разрешить образовавшийся кризис.

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Ранее боевики Хамас обнародовали список лиц, которые смогут покинуть территорию сектора Газа. В перечень входят иностранцы, палестинцы, имеющие двойное гражданство, а также сотрудники медицинской организации Красный Крест.

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Палестинское движение перечислило ряд государств, граждане которых смогут беспрепятственно покинуть палестинские земли. Возможность уйти предоставляется только один раз - в среду, 1 ноября. В этот день будет функционировать КПП «Рафах». Чтобы упростить процесс перехода, граждане должны явиться к пункту в обозначенное время.

#новости
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