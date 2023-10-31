Кроме того, хуситы уже нанесли серию ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по территории Израиля.

Хуситы вступают в конфликт с Израилем. Об этом стало известно из видеообращения представителя йеменских повстанцев из движения «Ансар Алла» Яхья Сариа.

Хуситы уже начали действовать. Они нанесли несколько ударов БПЛА и ракетами по израильским пригородам.

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Цель операции – поддержка Палестины, а также сопротивление узурпаторам, пытающимся захватить чужие земли.

Перед этим йеменские жители провели обширную акцию протеста, поддерживая Палестину. Демонстрация проходила и в столице государства, и в отдельных провинциях.

Участники акции имели при себе флаги Палестины и всячески выражали поддержку государства. Хуситы обозначили свою готовность вступить в вооруженный конфликт с Израилем и отправили несколько сотен тысяч бойцов защищать палестинские земли.

Йемен не единственное государство, с которым Иерусалим начал конфликт. Сейчас по территории Израиля наносятся удары группировкой «Хезболла». Боевики выступили в поддержку «Хамас».

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Руководство Ливана пытается договориться с боевиками «Хезболлы» о прекращении огня. Страна не желает быть втянутой в конфликт между Палестиной и Израилем. Официальной информации о продвижении переговоров не имеется.